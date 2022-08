Kjører fluktbil fra Ukraina til inntekt for misjon

BILTUR: Rune Sæther skal kjøre fra Ukraina til Norge i en gammel Lada, for å samle inn penger til Ukraina. Med på turen er sønnene David (17) og Benjamin (19), samt en historie om hvordan Ladaen forlot Kharkiv under et angrep.