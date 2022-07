Paven sier han må trappe ned eller gå av

– Jeg tror ikke jeg kan fortsette å reise i samme grad som før, sa den 85 år gamle paven da han lørdag var på vei hjem til Vatikanet etter å ha avsluttet et seks dager langt besøk i Canada.

Der har han måttet ty til rullestolen flere ganger på grunn av problemer med et kne.

– Jeg synes at jeg i min alder og med denne begrensningen må holde litt igjen for å kunne tjene kirken. Alternativt tenker jeg på muligheten for å gå av, sa paven videre.

Benedikt gikk foran

Det er ikke første gang at paven nevner at han muligens vil gå av og med det følge eksempelet til sin forgjenger Benedikt XVI.

Han gikk av i 2013 på grunn av sviktende helse og lever nå et rolig liv i Vatikanet. Det var første gang en pave hadde gått av siden middelalderen, og beslutningen skapte sjokkbølger i den katolske kirken.

Allerede året etter, i 2014, sa pave Frans at hvis han fikk helseproblemer, så ville han vurdere å gå av. Og i mai i år skal han ifølge italienske medier ha sagt på spøk at han heller ville gå av enn å operere kneet. Uttalelsen skal ha kommet i et lukket møte med biskopene.

– Normalt

Lørdag beskrev han en eventuell avgang som et «normalt valg».

– Men fram til nå har jeg ikke banket på denne døren. Men det betyr ikke at jeg ikke vil begynne å tenke på det i overmorgen, ikke sant? Men akkurat nå tenker jeg ikke på det, sa han.

Han kalte turen til Canada for en slags test og innrømmet at den egentlig var for krevende for en mann i hans tilstand, og at det er på tide å endre stil.

Under besøket i Canada ba paven om tilgivelse for uretten som katolskdrevne skoler har begått mot landets urbefolkning i forbindelse med tvangsflyttingen av tusenvis av barn til internatskoler.

– Folkemord

På flyet hjem kalte han behandlingen av urbefolkningen for et folkemord.

– Jeg sa ikke ordet i Canada fordi jeg kom ikke på det, men jeg beskrev folkemordet. Og jeg ba om tilgivelse for denne prosessen, som var et folkemord, sa paven til journalister som fulgte ham på reisen.

Canadas sannhets- og forsoningskommisjon fastslo i 2015 at tvangsplasseringen av urfolksbarn på internatskoler var et «kulturelt folkemord».

Fra slutten av 1800-tallet til 1970-årene ble 150.000 barn utsatt for landets assimileringspolitikk, der målet var å frata barna deres opprinnelige kultur, språk og identitet. Tusenvis døde under oppholdet på skolene, og de siste årene er det funnet en rekke umerkede graver knyttet til de nå nedlagte skolene.





