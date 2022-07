Gravid amerikaner går til retten etter abort-demonstrasjon

Nesten tre uker er gått siden USAs høyesterett satte den berømte Roe mot Wade-dommen til side, og mange amerikanske kvinner mistet retten til abort.

Nå har gravide Brandy Bottone fra Texas gått nye veier for å vise hva dette kan bety i praksis.

Etter å ha kjørt uten passasjer i kollektivfeltet, ble hun stoppet av politiet som ville gi henne bot, skriver Dallas News, som omtalte saken først.

Ifølge avisa skal politiet ha spurt Bottone om det var flere enn henne i bilen. 32-åringen skal ha pekt på magen der den kommende datteren ligger og fortalt at hun, i følge loven, nå regnes som en fullverdig person.

Politiet gav henne likevel bot, noe Bottone nekter å betale. Om en uke skal saken derfor opp i retten, og amerikanske kvinner vil få svar på hvorvidt et foster regnes som et liv i stadig flere sfærer i samfunnet.

– Hvis et foster er ansett som et liv før fødselen, hvorfor teller den ikke da som en passasjer? spør Bottone i et intervju med Dallas News.

Kulturkrig

Eirik Løkke er rådgiver i Civita og følger amerikansk politikk nøye. Han er ikke overrasket over at omgjøringen av Roe mot Wade-kjennelsen gir nye utfordringer for amerikanske jurister.

– Med tanke på hvor polarisert denne saken er og hvor mye følelser som er knytta til dette, er det ikke overraskende at tilsidesettelsen av Roe mot Wade kan få slike konsekvenser, sier han.

Han mener riktignok demonstrasjonen er uskyldig og ser fordelene ved å få testet det prinsipielle for domstolene. Han er likevel ikke i tvil om at dette er nok ett tyngende bevis på polariseringen i det amerikanske samfunnet.

KRITISK: Eirik Løkke i Civita mener flere saker med fordel kunne blitt løst utenfor rettssystemet i USA.

– Saken er en god illustrasjon på kulturkrigen og polariseringen i USA. Samtidig har jeg sett mange saker som som er verre enn denne, med politisk vold også videre, sier han på telefon til Vårt Land.

Løkke tror USA kommer til å se mange eksempler på ulike saker som nå må testes for rettssystemet.

– Både dette med tilgangen til angrepiller og dette med abortturisme er saker som fremover antakelig vil dukke opp i politikken og i retten.

Han mener det er et adelsmerke ved et samfunn at det er rettsstaten som dominerer og domstolene som tar avgjørelser.

– Alternativet ville vært verre. Samtidig kunne flere saker med fordel blitt løst utenfor rettssystemet, sier Løkke.

---

Roe mot Wade

Domsavsigelse fra amerikansk høyesterett i 1973.

Gir kvinner rett til selvbestemt abort.

Ble tilsidesatt av høyesterett 24. juni 2022. Nå er det opp til delstatene selv å bestemme tilgangen til abort.

---