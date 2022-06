Unge Høyre vil ha offentlig imamutdanning: Vil ikke importere religiøse ledere

NORSKE IMAMER: Unge Høyre vil ha offentlig imamutdanning for å sikre kjennskap til norsk kultur og verdier. Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk mener at tanken er god, men påpeker at det kan bli enklere sagt enn gjort.