Østlig yoga puster nytt liv i tilnærmingen til Gud

YOGA OG KRISTENDOM: Stadig flere kirker åpner sine dører for yogaens pust, stillhet og nærvær – til frustrasjon for noen og stor glede for andre. – Å lytte, være nærværende og våken er høyst bibelsk, mener den kristne yogainstruktøren Charlotte Fladvad.