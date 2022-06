Lærer om kritisert samfunnsfagbok: – Problem når det ikke stilles krav til lærerens religionskunnskaper

SKOLE: En lærebok i samfunnsfag kritiseres for å skape et lite representativt og fordomsfullt bilde av kristne familier. Pinsevenn og grunnskolelærer Simon Stisen mener karakteristikken beror i for stor grad på lærerens kunnskap. Også Kjell Ingolf Ropstad (KrF) utfordrer kunnskapsministeren til å svare på kritikken.