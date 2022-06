FAMILIEN JUBLER: – Vi har fått vedtak fra den norske stat om oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter seks og et halvt år i Norge. Jeg tenker at jeg ikke er våken. Jeg tror jeg drømmer, sier firebarnsmoren på telefon til Ringerikes Blad da hun fikk vite at familien har fått oppholdstillatelse. (Alf Simensen)