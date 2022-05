Menigheter ber statsministeren hente flere ukrainske flyktninger

– Det går veldig seint med å hente ut flyktninger, sier generalsekretær i Norges kristne råd Erhard Hermansen.

Tirsdag sendte Norges kristne råd (NKR) et brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) med oppfordring om å intensivere arbeidet med å hente ukrainske flyktninger. Erhard Hermansen undertegner brevet på vegne av 25 kirkesamfunn og fem tverrkirkelige organisasjoner.

Norge kan gå i førersetet — Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristelige råd

I brevet står det at rådet ser «med bekymring på hvor få personer den norske stat har hentet til Norge». NKR ber myndighetene om å ta større ansvar i situasjonen, og jobbe mer aktivt med å hente flyktninger fra Ukraina.

Sårbar situasjon

Erhard Hermansen forklarer til Vårt Land hvorfor de har valgt å sende brevet:

– Vi velger å sende brevet fordi vi opplever at det er et stort engasjement fra menigheter for å hjelpe og for å være med å bringe flyktninger til Norge, sier Hermansen.

I brevet står blant annet det følgende:

«Det er et brennende engasjement for å hjelpe i kirke-Norge. Vi forstår menighetenes ønske om å handle raskt for å redde mennesker fra uærlige aktører. Flere menigheter har allerede vært aktive og hentet flyktninger fra Ukraina. I de fleste tilfeller bygger dette på allerede etablerte relasjoner fra før krigen brøt ut. Samtidig ser vi den store sårbarheten knyttet til at menigheter tar ansvar for å velge ut og transportere flyktninger til Norge. Dette er sårbart på flere områder.»

Hermansen forteller at det er flere uredelige aktører som utgir seg for å være hjelpeorganisasjoner i grenseområdene. Derfor mener han Norge bør intensivere arbeidet med å hente ut flyktninger på en forsvarlig måte.

– Vi må se mer til at mydighetene gjør dette, sier han.

Norge bør gå i front

NKR forteller i brevet at de selv er tydelige på at de som ønsker å hjelpe benytter seg av etablerte hjelpeorganisasjoner. I brevet henviser de til FNs høykomissær som advarer mot menneskehandlere som forkler seg som hjelpeorganisasjoner. De ønsker derfor at Norge skal ta mer ansvar i å hente flyktninger for å minimere dette.

Rådet oppfordrer også Støre og Mehl til å gjennom FNs sikkerhetsråd påvirke flyktningsstrømmen også utenfor Norges landegrenser.

– Med den posisjonen Norge har gjennom FNs sikkerhetsråd har vi stor mulighet til å bidra konstruktivt. Norge kan gå i førersetet for å vise hvordan dette kan gjøres globalt.

Bidrar til integrering

I brevet forteller NKR om innsatsen kirkesamfunn rundt omkring i landet gjør i arbeidet med å ta vare på flyktninger som kommer:

«Helt siden Ukrainakrigen startet har Norges Kristne Råd hatt en aktiv rolle i møte med behovene som oppstod i kjølvannet av konflikten», står det i brevet.

– Veldig mange steder rundt omkring i Norge har menigheter lokalt vært i tett kontakt med kommunene. De hjelper til med bosetting, forteller NKR-lederen.

Hermansen forteller at menighetene er svært motiverte for å hjelpe til med integreringen av flyktningene.

«Her kan og vil kirkene i Norge spille en viktig rolle i å inkludere og integrere flyktninger i sine sammenhenger», står det i brevet.

– De kan bistå flyktninger som kommer med å registrere seg, vise til helsehjelp. De kan legge til rette for aktiviteter for de ulike aldersgruppene så de kan bli inkludert, sier Hermansen.