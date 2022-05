Kirkerådet uenig om kirkelig organisering. Ber om uttegning av en tredje skisse

KIRKELIG ORGANISERING: To forslag ligger på bordet til ny organisering av Den norske kirke, men i Kirkerådet er det uenighet om hvilken modell som er best. Under kirkerådsmøtet tirsdag ba de derfor administrasjonen tegne ut en tredje modell.