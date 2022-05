Anbefaler å la studenter jobbe som prester

Flere bispedømmer har de siste årene tilbudt teologistudenter, hovedsaklig andrekarriere-studenter, stillinger som menighetsprest. Årsaken skal være at de har problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

Dette skal ha vært praktisert ulikt i bispedømmer.

På Kirkerådets møte på mandag kom de frem til en anbefaling om å vedta en ordning kalt «prest under utdanning». Ordningen legger til rette for at teologistudenter kan jobbe som prest mens de utdanner seg.

Anbefalingen sendes til Kirkemøtet, som gjennomføres i Trondheim 21. til 26.september.

