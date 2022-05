Blir ny daglig leder i ImF-Ung

Steinbru er styreleder i organisasjonen, og tar over som daglig leder etter Andreas Evensen over sommeren, ifølge Indremisjonsforbundets blad Sambåndet. Arbeidet til ImF-Ung er svært viktig for ham:

– Det betyr mye for meg, og jeg gleder meg til å føre dette arbeidet videre og være med på å virkeliggjøre visjonen om at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus, sier Steinbru til Sambåndet.

– Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått denne muligheten, og kjenner meg motivert og klar.

Per i dag jobber Steinbru som ungdomsleder i Bryne, Time og Undheim kirker. Han vil bli boende på Klepp, og ha to kontordager i uka på Straume.

– Vi ønsker å bo i nærheten av storfamilien ikke minst med tanke på barna. Det er viktig for oss, sier Steinbru.