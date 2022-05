SER BEHOVET: – Hadde begravelsen vært kl. 18:30, når du er ferdig på jobb og kanskje har rukket å spise middag, er sjansen mye større for at naboer og venner ville vært til stede. Det er veldig mange som har behov for det, sier gravferdsgründer Kai-Roar Bjerkeengen. (Privat)