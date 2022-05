Anklages for målretta angrep på kirker og kulturminner

KRIGSFORBRYTELSER: Unesco slår fast at minst 54 religiøse bygninger har blitt angrepet siden Russland invaderte landet i februar. Blant dem er klosteret Svjatohirsk Lavra, som av ortodokse regnes for å være et av de helligste stedene i Ukraina.