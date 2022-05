– Du kan komme som du er. Det er et åpent miljø uten ekskludering. Vi lever i et samfunn som er hardt, og hvor det ikke er lett å være annerledes, sier krussepresident Martin Reinemo.

– Det er surrealistisk at ekskludering skjer, at det er på nært hold. Det er vondt, sier han.

I løpet av årets russetid har flere ungdommer fortalt om press og ekskludering. Problematikken ble blant annet tatt opp i NRK-programmet Debatten, med Fredrik Solvang i spissen.

Martin Reinemo mener Krussen kan være et bidrag og en motvekt til den tradisjonelle russefeiringen.

---

«Krussen»

Kruss er en forkortelse av kristenruss.

Kristenrussen er et partnersamarbeid med Bibelselskapet, Stefanusalliansen, Ungdom i Oppdrag og Laget.

På landsbasis er det i 2022 registrert omkring 600 kruss fordelt over hele landet.

---

Samtaler om tro, sex og homofili på russetreff

– Hva vil det egentlig si å være kruss?

– Å være kruss er det samme som å si «jeg er kristen og russ». Det er et slags skilt for å vise at du er kristen. Folk ønsker å stille spørsmål, sier Reinemo.

– Det som er spesielt, er fellesskapet. Det er mange ungdommer som er like motiverte til å gå inn med samme verdier, ønsker og mål, sier han.

SAMHOLD: Martin Reinemo mener det er viktig å inkludere alle i russefeiringen. (Tuva Skare)

For Reinemo og Krussen har Hedmarktoppen og Landstreffet i Stavanger vært høydepunktene. På sistnevnte sto Krussen med boller, saft og vann. Det åpnet opp for gode samtaler, forteller han.

– Det kunne handle om sex før ekteskap eller homofili. For mange er det sårt å snakke om det, fordi man ikke vet hvordan motparten reagerer. Mange fikk en ny opplevelse av kristendommen.

Reinemo opplever at det er flere som tenker på en kristen som dømmende, mest ut fra hva de leser på sosiale medier. Å imøtekomme fordommene har vært en fin opplevelse.

– De åpnet øynene for kristendommen. Jeg fikk dele vitnesbyrd og min troserfaring. I Stavanger var det 400 kruss som valgte å ta med seg Jesus inn i russetiden. Det var en «boost» for min tro, forteller han.

– Hva med krusseknuter? Har du gjort noen av dem?

– Vi har 100 krusserknuter. Blant annet ha lovsangkonsert midt i byen, lese Høysangen i 4:3, snu deg til en person og dele evangeliet eller betal for kaffen til neste person i køen.

– Noen mer rebelske er å kidnappe ungdomspastoren eller å sette en kondom på eksospotta til ungdomspastoren, sier Reinemo, som forteller at han har gjort alle – med unntak av de to sistnevnte.

Velger å ikke drikke alkohol

Reinemo ble kristen for tre og et halvt år siden. Han kom fra et miljø med det han omtaler som mye alkohol, rus og hasj.

Det var ikke en livsstil han ville fortsette med. Da han valgte å følge Jesus, valgte han derfor å avstå fra alkohol. Ikke alle kruss velger å være avholds, forteller han.

– Jeg har sett mye av hva alkohol gjør med en person, og sett mye fælt. Derfor har jeg et ønske om å være avholds, sier han.

AVHOLDS: Martin Reinemo er opptatt av at man må stå fast på sine egne verdier og standpunkter. - Det er noe jeg har merket har vært viktig, fordi jeg har valgt å leve en edru livsstil - Ikke bare i russetiden, men - hele livet, sier han. (Tuva Skare)

Økning av kruss: – Vi har jobbet målrettet

Det har vært en økning med 100 kruss i år, opplyser Torgeir Lillenes Reinlund. Han er krusse- og innsamlingsleder i Laget NKSS

– Vi har jobbet målrettet med vår egen synlighet, og samarbeidet med ulike organisasjoner og kirker for å vise at vi er til stede med et fantastisk konsept for dem som ønsker en meningsfull og betydningsfull russefeiring, skriver Reinlund i en e-post til Vårt Land.

Han forteller at krussen blant annet har russetreff og krussetur til Cuba og Tanzania.

RUSSETIDEN: – Årets kruss er veldig engasjert, ønsker å bety en forskjell for sine medruss, bygge fellesskap og vennskap som de kan ha gode opplevelser med, sier krusseleder Torgeir Lillenes Reinlund. (NKSS)

– Hva tenker du krussen bidrar med i russefeiringen?

– Krussen gir mulighet til å ha en russetid med mening. Fellesskap, inkludering og anerkjennelse står i sentrum – uavhengig av buss, bil, status, eller penger, forteller Reinlund.

– Flere unge har opplyst om press og ekskludering i forbindelse med russetiden. Har du noen tanker omkring det?

– Det er hjerteskjærende å høre historiene til de som blir ekskludert, og jeg har selv snakket med russ som har opplevd mye av det presset som har blitt beskrevet av andre.

– Det at medruss settes på sidelinjen i russetiden, er for meg totalt uforståelig og ubegripelig. Russetiden er, og skal være, for alle, mener Reinlund.

