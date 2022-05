Adresserte uroa i Misjonssambandet under preika

MISJONSSAMBANDET: Uroa etter generalsekretæren gjekk av blei adressert frå talarstolen i Misjonssalen sundag. – Me må spørje kva rolle me har spela for at Misjonssambandet denne gongen kunne bli ei slagmark, sa Fjellhaug-rektor i preika til kyrkjelyden.