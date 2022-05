Nye uroligheter ved al-Aqsa-moskeen

Ikke-muslimer er blitt nektet tilgang til moskeens område, som ligger på Tempelhøyden. Bakketoppen er hellig for jødene, mens moskeen er en av de mest hellige for muslimene.

Da jøder og andre igjen fikk komme inn på området torsdag, førte det til ny uro. Området ble stengt etter voldsomme opptøyer de siste ukene.

Unge palestinere samlet seg på stedet til protest mot åpningen. Da rykket opprørspoliti inn og det ble kamper mellom politiet og demonstrantene etter at en palestiner ble pågrepet. Politiet avfyrte gummikuler og journalister på stedet forteller at palestinerne da samlet seg inne i moskeen. Det ble sett politi like innenfor en av moskeens innganger.

Politiet sier at minst en politibetjent ble skadd og at palestinerne kastet stein. Palestinske vitner avviser at det ble kastet stein før politiet tok seg inn i moskeen.

En uformell avtale sier at jøder får besøke moskeens område, men ikke be der. De siste årene har antall jøder som besøker området økt betraktelig. De blir ofte eskortert av politistyrker.