Feirer at fasten er over: – Samholdet under ramadan er unikt

Fargerike bønnetepper ble rullet utover kunstgressbanen på Haugerud i Oslo denne mandagen. På rad og rekke stod eldre så vel som yngre, staselig kledd i religiøse festplagg. Det er id al-fitr, avslutningen av fastemåneden ramadan, og hele lokalsamfunnet i bydelen Haugerud i Oslo er satt i sving.

– Det er rørende å se så mange samle seg i nærmiljøet; å se hvor mange vi klarer å samle fra ulike steder i byen, og at så mange fra ulike nasjoner, etnisiteter og kulturer ønsker å bidra, sier en stolt Monir Rfifi fra ungdomsrådet på Haugerud.

Det er Islamic Culture Centre (ICC) Alna og ungdomsrådet som står som hovedarrangører. Det er første gang på to år at muslimene har fått feiret sin viktigste helligdag på gressbanen.

Feiringen har også vært utfordrende, forteller Rfifi, men uten tvil verdt det.

– Samholdet under ramadan er unikt. Det er både trist at det er over og en lettelse at vi endelig kan feire sammen. Vi er fornøyde og stolte over den måneden vi har klart å gjennomføre, sier han.

HAUGERUD: Hele lokalsamfunnet på Haugerud er samlet til id-feiring. På festen kom også byrådsleder Raymond Johansen (Ap). (Tuva Skare)

Et engasjement som smitter

Fra sidelinjen står presse og flere frivillige støttespillere. Blant dem er leder i Haugerud Idrettsforening, Dag Endal. Selv om det er muslimenes dag, har festen satt hele Haugerud i sving. Det er han stolt av.

– Her i lokalsamfunnet samarbeider vi. Det er en av styrkene vi har, å være inkluderende og deltagende. Når det er viktig for muslimene og ICC Alna, er det viktig for idrettslaget, sier Endal.

Politi og en brannbil er til stede på feiringen. Det synes særlig barna er spennende, i tillegg til de digre hoppeslottene. Arshad Jamil fra ICC ser seg rundt.

– Det er en fantastisk fin dag. Alt barna ønsker seg på en 17. mai og alt voksne ønsker seg på en julaften, sier han.

---

Id al-fitr

Religiøs fest som feires av muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan

Festen kalles også id al-saghir, som betyr «den lille høytid» på arabisk

Id al-fitr er den ene av de to årlige høytidene som feires av hele det islamske fellesskapet

Den andre er offerfesten Id al-adha

Kilde: Store norske leksikon

---

BRANNBIL OG HOPPESLOTT: Sumayya (3) var blant de mange barna som fikk prøvesitte brannbilen som var på besøk. (Tuva Skare)

Raymond Johansen: – Eid mubarak

– Eid mubarak, gratulerer alle sammen, kommer det fra byrådsleder Raymond Johansens (Ap).

Etter den innledende høytidelige bønnen, holder han en tale som flere setter pris på ved å juble og personlig takke. For byrådslederen er det viktig å gratulere, samt å takke dem for jobben flere har bidratt med under pandemien.

TALTE: Byrådsleder Raymond Johansens (Ap) holdt tale under arrangementet. Han ble selv overrasket over at flere satte pris på hans ord. (Tuva Skare)

– Dette har vært et episenter. Spesielt har innvandrerbefolkningen i Groruddalen vært utsatt. Derfor var det viktig å takke dem for samarbeidet vi har hatt. Det var krevende å bruke riktige kanaler. Vi brukt moskeer og organisasjoner til å nå de ulike målgruppene, sier han, som og benytte han anledningen til å ta «et knallhardt oppgjør» med Sian.

– Det er lov å ta til motmæle og ikke la det stå uimotsagt. Det opplever jeg at kanskje har manglet litt. Jeg vil bruke min ytringsfrihet til å ta sterk avstand fra at de brenner de hellige skriftene. Det har som formål å provosere og skape splid. Det ville jeg ta sterk avstand fra, sier Johansen.

MYE SKJEDD PÅ FÅ ÅR: – Før dro vi fra moskeen og rett hjem. Dette var helt utenkelig, sier Awais Mushtaq. Her står han sammen med konen Maryam. (Tuva Skare)

Fokus på det åndelige

Å faste en hel måned er krevende og tøft, forteller Zeinedin Habib.

– Jeg sliter mest med tørst, men heldigvis kommer man inn i det. Også er det en måned hvor man får jobbe mye med selvdisiplin. Det å kunne frastå fra mat og drikke krever ganske mye. Når du vet du klarer å avstå fra det, får du fokusert mer på det spirituelle. Du blir en bedre versjon av deg selv, sier han.

– Merker dere det?

– Jaja, jeg er mye mer tålmodig nå enn jeg var før.

Også blir du ydmyk, forteller Monir Rfifi.

– Du får en forståelse for folk som ikke har det vi har. Vi er utrolig heldige som er født og oppvokst her. Det siste vi tenker tar slutt for vår del, er mat. Det å føle med folk som ikke har det samme som vi har, og samtidig bidra og hjelpe andre med gaver, det gjør noe med en.

Riham (6) peker på alle aktivitetene for barna som et svar på hva som var det beste med dagen. Den blå kjolen ble kjøpt inn i går spesielt for dagens feiring. (Tuva Skare)

Om å bedre sitt forhold til Gud

– Reisen handler om å motstå fristelser som er i dette livet, også bedre forholdet du har til Gud. Det er derfor vi ber og lærer så mye vi kan, sier Areeba Chuhan.

For henne er kunnskap særlig viktig under ramadan.

– Det er mye kunnskap å finne i Koranen som man har fått fortalt gjennom hadith. Hvordan skal man være som person, være med andre og hvordan skal et samfunn fungere? Det kan man bruke måneden på å lære.