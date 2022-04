Vatikanet kritiseres for russisk-ukrainsk samarbeid i påskeprosesjon

Påskens korsvandring gjennom Romas gater langfredag er en svært viktig del av Vatikanets hellige uke. Prosesjonen ledes av paven. De to kvinnene som har fått oppdaget med å bære korset sammen er begge sykepleiere og de jobber sammen på et sykehus i Roma.

Både den ukrainske ambassadøren til Vatikanet, Andrij Jurasj, og erkebiskopen av Kyiv, Svjatoslav Sjevtsjuk, mener beslutningen er upassende som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

De liker dårlig symbolikken det innebærer.

Jurasj har på Twitter uttalt at han forstår og deler bekymringen i Ukraina og mange andre steder over at de to sammen skal bære korset.

Han sier han jobber med saken og prøver å belyse problemet og mulige konsekvenser av en slik handling.

Et tvetydig signal

Erkebiskop Svjatoslav Sjevtsjuk, som er leder for den gresk-katolske kirken i Ukraina, fordømmer også avgjørelsen.

– Jeg anser dette som et upassende og tvetydig signal, sier Sjevtsjuk og legger til: Det er ikke tatt hensyn til det faktum at Russland angriper Ukraina militært.

Sjevtsjuk liker også dårlig ordlyden i en bønn som Vatikanet har opplyst vil bli lest opp samtidig som de to sykepleierne løfter opp korset. Bønnen lyder slik: «Vi vil ha tilbake livet vårt slik det var før. Hvorfor alt dette? Hva galt gjorde vi? Hvorfor har du forlatt oss? Hvorfor har du sviktet våre folk?

Vatikanet har forklart at bønnen er skrevet basert på erfaringene til familiene til den russiske og ukrainske kvinnen, hvis familier også planlegger å delta i prosesjonen.

– Disse ordene som kombineres med korsbæringen er uforståelige og til og med støtende, mener Sjevtsjuk.

Påsken er en svært viktig høytid i Roma, men beslutningen om å la en russisk og en ukrainsk kvinne sammen bære korset under prosesjonen langfredag har ført til kritikk. Her fra feiringen av palmesøndag. (Greorio Borgia/AP)

Prest ikke politiker

Vatikanet har ikke kommentert kritikken, men en nær medarbeider til pave Frans forsvarer beslutningen.

– Det viktig å forstå en ting, og det er at paven er en prest og ikke en politiker, sa Antonio Spadaro til den italienske radiostasjonen RAI denne uka.

Spadaro tror bildet av de to kvinnene som bærer korset sammen virker opprørende fordi de representerer det som nå virker uoppnåelig: nemlig fred.

De to kvinnene har i et intervju med italiensk statlig TV tidligere denne uka uttrykt at de er glade for oppgaven de har fått i prosesjonen. De understreket sitt gode vennskap.

Pave Frans har bedt om våpenhvile i Ukraina i påsken – som begynnelse på varig fred og slutt på våpenbruk. Her fra seremonien palmesøndag. (Gregorio Borgia/AP)

Paven har kritisert krigen

Paven nevnte ikke kontroversen under sin offentlige audiens onsdag, men han uttalte at han ser «disse dagers aggresjon som en krenkelse av Gud».

Også i sin tale på Petersplassen palmesøndag var han klar i sin kritikk av krigen.

Paven oppfordret innstendig til våpenhvile i Ukraina og fordømte det han kalte en krig mot forsvarsløse sivile som lider under «fryktelige massakre og avskyelige grusomheter».

– La våpenhvilen begynne med påsken, men ikke for å lade om våpnene og gjenoppta kampen. En våpenhvile for å oppnå fred ved hjelp av virkelige forhandlinger, sa paven.

Paven har også tidligere fordømt angrepene på sivile i Ukraina. Etter at døde sivile ble funnet i gatene i byen Butsja utenfor Kyiv, kalte han drapene for en massakre. Han har også sagt at han er klar til å reise til Kyiv hvis han kan bidra med å skape fred.