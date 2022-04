Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har selv jødiske aner og stilte det åpenbare spørsmålet om hvordan han kunne være nazist da den russiske lederen Vladimir Putin sa at angrepet på Ukraina skjedde for å avnazifisere Ukraina.

Russiske myndigheter har siden gjentatte ganger omtalt både ukrainske ledere, styrker og andre motstandere som nazister.

Denne uken har den jødiske befolkningen forsøkt å legge krigen bak seg for en liten stund og forberede den kommende høytiden. Det er anslått at det bodde rundt 400.000 jøder i Ukraina før krigen brøt ut og store deler av folket la på flukt.

Ifølge den hasidiske organisasjonen Chabad har minst 80 prosent av den jødiske befolkningen blitt værende i Ukraina.

Påskefeiring med stort smil

Nå forbereder jøder rundt om i Ukraina seg på pesach – ofte omtalt som den jødiske påskefeiringen – som begynner ved solnedgang fredag. Det er flere utfordringer knyttet til å feire høytiden midt i krigen som raser i landet.

En av dem er tilgangen på matzah, det usyrede brødet som spises i påskefeiringen. Utenfor en synagoge i Odesa stimet flere hundre jøder sammen i håp om å få utdelt matzah fra rabbiner Avraham Wolff.

– God morgen, for en glad morgen, sa Wolff med et stort smil da han tok imot journalister fra nyhetsbyrået AP. Himmelen var kullsvart av røyk som steg opp fra et angrep på et oljeraffineri like ved.

– Jeg må smile for samfunnet mitt. Vi trenger humor. Vi trenger håp, sier rabbineren.

Den jødiske feiringen markerer frigjøringen av det jødiske folket fra slaveriet i oldtidens Egypt og deres flukt til frihet ledet av Moses. Den historien kjennes nærmere enn noen gang for de mange jødene som nå er internt fordrevet eller lever i frykt i Ukraina.

Sedermiddag mot alle odds

Organisasjoner som Chabad og den amerikanske hjelpeorganisasjonen JDC jobber for å gjøre feiringen så god som mulig tross krigen.

Chabad skal alene avholde 52 offentlige sedermåltider, festmåltidet som er del av pesach.

I Odesa skal Wolff etter planen holde to store sedermåltid fredag. Ett tidlig på kvelden for familier og ett senere på kvelden på et hotell der deltakerne kan tilbringe natten.

Tross krigen har Wolff fått importert matzah fra Israel, melk fra Frankrike og kjøtt fra Storbritannia til festmåltidene.

– Vi er kanskje ikke sammen alle sammen, men det kommer til å bli en uforglemmelig påske. I år feirer vi som en stor jødisk familie verden rundt, sier han.

JDC har på sin side sendt mer enn 2 tonn matzah, 400 flasker druejuice og mer enn 300 kilo kjøtt til ukrainske flyktninger i Polen, Moldova, Ungarn og Romania i forbindelse med høytiden.

– Feiringen av pesach er noe som er trygt og kjent for jøder. For flyktninger som har forlatt alt de har, er det viktig å kunne feire denne høytiden med ære og verdighet, sier Chen Tzuk i JDC.

Moderne utvandring

Mange av Ukrainas jøder er russisktalende. Alina Spaulding, som skal organisere en sedermiddag for flyktninger i Budapest, er en av mange russiskspråklige som har meldt seg som frivillig.

Hun sier at krigen er kommet tett på, men at hun håper feiringen vil bli en opplevelse flyktningene kan huske.

– En del av magien med påsken å skape din egen historie. Vi er midt i en moderne utvandring. Jeg kan ikke engang forestille meg historiene jeg kommer til å høre, sier hun.

Rabbineren Jacob Biderman i Wien forteller om gledesfesten purim han holdt for rundt 800 flyktninger nylig.

– Blikket i ansiktene deres gikk fra sorg til glede. Øynene lyste opp. Det ga dem en følelse av normalitet, verdighet og en tro på at deres åndelige liv ikke er noe noen kan ta fra dem, sier han.