Paven feirer messe og vasker innsattes føtter

Fotvasken er en øvelse i ydmykhet og gjøres til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter. Pave Frans er kjent for at han ofte gir oppmerksomhet til dem som havner på sidelinjen i samfunnet. Det har blitt tradisjon at han besøker et fengsel i nærheten av Roma på skjærtorsdag, og i år går turen til Civitavecchia, rundt 80 kilometer fra pavesetet i Vatikanet.

Men før det feiret han altså messe i Peterskirken, sammen med rundt 1.800 prester. I sin preken ba paven de fremmøtte om ikke å konsentrere seg om jordiske anliggender som makt, planlegging og byråkrati.

– Tjen Guds hellige og trofaste folk med ren samvittighet, lød oppfordringen fra den 85 år gamle kirkelederen.

Han kom ikke med noen henvisninger til tiårene med overgrepsskandaler som er avdekket, der prester som forgrep seg på barn, ble flyttet fra sogn til sogn for på unngå å bli satt i forlegenhet i stedet for å beskytte de mindreårige ofrene.

Rundt 1.800 prester deltok i messen i Peterskirken i Roma skjærtorsdag. (Gregorio Borgia/AP)

(©NTB)