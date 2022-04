Enig i at trossamfunn bør verdsettes mer som integreringsarena: – Tro betyr mye for mange

INTEGRERING: Styremedlem i ICC-moskeen i Oslo, Arshad Jamil, mener myndighetene må se potensialet som ligger i religion, når de skal legge til rette for integrering. Da Kuruntus Dorge kom til Norge for tre år siden, ble Torshov og Lilleborg menighet viktig for ham.