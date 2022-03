Mener biskopene burde opprette spesialpresttjeneste for skeive

LHBT: Uttalelsen der et samlet bispemøte erkjenner smerten Den norske kirke har påført homofile, er for lite ambisiøs, synes teolog Gyrid Gunnes. For å vise alvor foreslår hun en spesialpresttjeneste for skeive og lobber fram et professorat i skeiv teologi.