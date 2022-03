Biskopane: – Vi protesterer mot den russiske krigsmakta

KRIG OG KRISE: Eit samla bispekollegium i Den norske kyrkja stiller Putin til ansvar for å ha starta krigen – men åtvarar mot trakassering av russarar. Preses oppmodar folk til å be for fred: - Det er det djupaste engasjementet ein kan ha for andre menneske.