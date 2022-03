Russiske pastorer i åpent brev: Ba myndighetene stoppe blodbad

PROTEST ELLER BØNN: Ukrainske evangelikale sa de hadde hørt utallige bønner for fred fra sine russiske kolleger, men ingen fordømmelse. Så skrev 400 russiske pastorer under på et åpent brev mot krigen, men etter to dager ble oppropet stengt.