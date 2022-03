– Jeg tror det begynte der, sier Ingebjørg Andrea Ådnanes om overgrepene hun ble utsatt for som yngre. I Plussprat forteller hun TV-pastor Egil Svartdahl om angsten, og om hvordan troen medvirket til at hun fikk det bedre.

– Hva hun enn har vært gjennom selv – kommer hun inn i et rom, så sprer hun solskinn, sier artisten Hanne Krogh om Ådnenes i programmet. Ådnanes selv avslutter programmet med å synge sangen som har betydd så mye for henne de siste årene: My Hallelujah. Se programmet her:

Plussprat produseres av TV Inter og sendes i samarbeid med Vårt Land. Programmet er et eksempel på innhold som kommer på TVL, TV-kanalen Vårt Land lanserer i april. (Les mer om TV-kanalen her.)