– Nytt magasin bør ikke bli et organ for ledelsen

NYTT MAGASIN: Når Frikirken nå skal etablere et nytt papirmagasin, mener pastor Per Eriksen det er viktig at bladet drives på kirkemedlemmers premisser, og ikke som et organ for ledelsen. – Skal forsvare den enkeltes rett til å ytre seg, svarer redaktør.