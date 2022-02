Skartveit overtar etter Johanna Lundereng som i fjor sommer gikk over i en annen stilling på Metodistkirkens hovedkontor i St. Olavs gate i Oslo.

Det melder Metodistkirken på sin nettside.

– Solid bakgrunn

– Emil kommer med en solid og variert bakgrunn som pirret vår interesse allerede da søknaden kom inn, forteller hovedstyreleder Audun Westad på metodistkirken.no.

Skartveit er fra Stavanger, men bosatt i Halden. Han har sammensatte kirkelige erfaringer og har blant annet offisersutdannelse fra Frelsesarmeen, men også fartstid fra Den norske kirke.

Han kommer fra stillingen som daglig leder i Domkirken menighet og Rolvsøy menighet i Fredrikstad. Skartveit er også kjent som journalist, forfatter og salmedikter, som festivalleder og en ihuga fotballfølger.

Sentral i planarbeid mot 2030

– Vi merket fort at dette var en type vi ville bli bedre kjent med og lære mer om. Emil er en engasjerende type. Det er lett å la seg engasjere av ham, og vi tror han vil være en god match for de ansatte på hovedkontoret og for Metodistkirken forøvrig. Jeg føler meg sikker på at vi har fått en kreativitet og en arbeidskapasitet som vi vil nyte godt av i mange ulike prosesser, sier styreleder Westad.

Han viser til arbeidet med planen Metodistkirken mot 2030 som noe Skartveit vil få befatning med og kunne virke positivt inn på.

Selv om Skartveit har annen kirkelig bakgrunn, er han ikke helt ukjent for norske metodister. Han har nemlig bidratt på tilsynsprest Knut Refsdals podcast. Det skjedde i forbindelse med at Skartveit var en av to forfattere bak et innlegg i Vårt land hvor det ble påpekt at frikirkelige miljøer noen ganger kan bli for trange.