KLAGE: The Gideons International in Norway har ingen planer om å slutte med bibelutdeling på norske ungdomsskoler, til tross for at Utdanningsdirektoratet anbefaler kommuner å ikke åpne for at religiøse organisasjoner og trossamfunn deler ut religiøse skrifter i form av gaver til elever på skolen. (Erlend Berge)