FRYKTER NEDBEMMANING: Rektor og elever ved St. Sunniva i Oslo er redde for at høye strømpriser vil gå ut over undervisningen på St Sunniva skole i Oslo. Fra venstre: Per Gabriel Abueq Østhaug, rektor Helene Hatle, Sofie Cornelia Skaane og Torjus Kristoffer Anmarkrud. (Erlend Berge)