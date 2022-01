Riddere advarer paven mot å avskaffe «verdens suverent minste stat»

«Verdens minste suverene stat» er Vatikanstaten. Men «verdens suverent minste stat» er Malteserordenen, verdens eldste eksisterende ridderorden, som har hovedsete i Roma.

Nå virker det til å bygge opp til en kamp mellom Vatikanets kardinaler og ordenens riddere. Vatikanet skal nemlig ha foreslått å bringe ordenen mer under Vatikanets makt.

Det «konstituerer en fare til dens [ordenens] langvarige suverenitet», skriver ordenens stormester, Albrecht von Boeselager, i et brev til ordenes medlemmer. Det er nyhetsbyrået AP som har fått tilgang til brevet.

Von Boeselager fungerer som ordenens statsminister og utenriksminister.

– I strid med pavens ord

I brevet skriver Boeselager at de nye forslagene fra Vatikanet er i strid med lovnader han har fått av pave Frans. Lovnaden: At de pågående reformene av ordenen ikke vil gå utover dens suverenitet.

I 2021 ga paven fullmakter til kardinal Silvano Tomasi om å reformere ordenen, noe som vil gå utover deres grunnlov og styringsstrukturer. Von Boeselager reagerer på kardinalens siste utkast, hvor det skal stå at ridderne blir et «subjekt under Den hellige stolen», og ikke en selvstendig enhet.

Von Boeselager sier han ikke lenger vil ta del i reformprosessene, og at det i stedet vil bli sendt to delegater til å møte Tomasi når utkastet skal diskuteres neste uke.

Hvorfor planlegges det en ridder-reform, og hvorfor møter det så stor motstand? Det er en lang historie.

Malteserordenen

En katolsk militær religiøs orden som opprinnelig het Johannitterordenen.

Hadde sitt utgangspunkt i et hospital i Jerusalem, som ble grunnlagt rundt 1050 til hjelp for pilegrimer.

Etter at Jerusalem var tatt av korsfarerne i 1099, organiserte medlemmene av hospitalet seg som en munkeorden.

I 1530 fikk de overdratt øya Malta, hvor de regjerte frem til 1798 (derav ordenens navn).

Fra 1834 har ordenen hatt sitt hovedsete i Roma, og den ble anerkjent av Italia i 1935.

Kilde: www.katolsk.no

Et krasjkurs om ordenen

Malteserordenen fungerer i dag som en veldedighetsorganisasjon, som driver hjelpevirksomhet for flyktninger og statsløse mennesker. Den har selvstendige diplomatiske forbindelser til over 100 land, og har observatørstatus i FN.

Organisasjonen består av 13.500 riddere (halvparten med adelige røtter), 80.000 permanent frivillige, og 42.000 ansatte, de fleste av dem medisinsk personell som hjelper til i konfliktsoner.

Ordenens overhode, stormesteren, har tittelen fyrste. Hovedsetet i Roma kalles Palazzo Malta, og ordenen eier også Villa Malta i Roma. Begge eiendommene er underlagt eksterritorialrett, og ordenen omtales derfor iblant som «verdens minste suverene stat».

Det er denne suvereniteten som storkansler Von Boeselager mener nå trues av Vatikanet.

SPION-HULLET: Peterskirken ses gjennom et hull i hagen til Malteserordenen i Roma. Ordenen rår ikke over store områder, men har privilegiene til en stat i at de kan produsere blant annet frimerker, pass og bilskilt. (Gregorio Borgia/Ap)

Kondomene som ga uorden

På 1950-tallet avverget ordenen det de anså som et forsøk på en maktovertakelse fra Vatikanet, ledet an av kardinalen Nicola Canali. Siden den gang har ordenen mer eller mindre fått holde på i fred. Fram til 2016.

I 2016 viste det seg at nåværende storkansler, von Boeselager, i sin tid som sjef for ordenens bistandsbyrå, hadde vært ansvarlig for utdelingen av titusenvis av kondomer i Myanmar, i et program for å bekjempe HIV. Den katolske kirken tillater offisielt ikke prevensjonsmidler.

Da daværende stormester Matthew Festing valgte å gi von Boeselager fyken, kom pave Frans til von Boeselagers unnsetning. Paven beordret en utredning for sparkingen, noe ordenen mente var ulovlig da de anså dette som kun deres anliggende. Konflikten endte med Festings oppsigelse.

Voksende ideologisk splid

Ifølge Reuters, reflekterer kondom-uenigheten de ideologiske skillene i Den katolske kirke, som har blitt større under pave Frans forsøk på å modernisere kirken.

I 2017 viste det seg at pavens egen utsending til ordenen, den konservative kardinalen og pavekritiker Raymond Burke, hadde hjulpet til med sparkingen.

Pave Frans’ mer tolerante syn i moralske spørsmål har iblant gått på akkord med kirkens tradisjoner, noe som har fått kritikk fra mer konservative fløyer i kirken.