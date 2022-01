Tysk kardinal krever store kirkereformer

Marx’ erkebispedømme bestilte rapporten, og kardinalen sier den har avduket en katastrofe. Rapporten beskriver overgrep fra 235 mistenkte overgripere mot 497 ulike ofre i erkebispedømmet München og Freising gjennom flere tiår.

– Den som fortsatt er i tvil om de systematiske grunnene og går imot nødvendige reformer av kirkens opptreden og struktur, har ikke forstått utfordringen, sier Marx.

Blant dem som blir beskyldt for å ha feid overgrepssaker under teppet er tidligere pave Benedikt. Han var erkebiskop i München og Freising mellom 1977 og 1982, mens han fortsatt var kjent som Joseph Ratzinger. Benedikt har innrømmet at han kom med et feilaktig vitnesbyrd til etterforskere.

Kardinal Marx anklages selv for feilbehandling av overgrepsanklager. Torsdag innrømmet han at han skulle ha handlet annerledes og uttrykte anger. Han sier også at hele den katolske kirken måtte forandre seg.

Andre mener Marx ikke har gått langt nok. Teologen Thomas Schüller mener ingen tar personlig ansvar og hevder Marx prøver å fortsette i samme spor som før. Kardinalen har ikke sparket noen ansatte i forbindelse med rapporten.