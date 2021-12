AVVIK: Den norske kirke har oppbevart personopplysninger om kirkemedlemmer som de selv mener at de ikke har rettslig grunnlag for. – Vi har ingen grunn til å tro at denne informasjonen er lest av andre enn dem som skal, at informasjonen har blitt misbrukt, eller på annen måte kommet på avveie, sier avdelingsdirektør Jan Rune Fagermoen. (Bård Bøe)