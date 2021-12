KIRKENS SOS: Julia Beatrice Reksten og Kjartan Vevle jobber som frivillige for Kirkens SOS denne julen. Selv om innringerne ofte er tynget av ensomhet og tyngre tanker, finner de begge rom for lys og humor i samtalene. – Du kan snakket om mye alvor gjennom humor. Det er ikke ofte det skjer, men det er mer latter enn jeg hadde trodd, sier Kjartan Vevle. (Erlend Berge)