MOLDEJAZZ 07 JESUS ER LØSNINGEN: Noen mener at noe annet enn jazz er løsningen til alle verdens problemer, andre ikke. Her er Gunnar Stokke og Hans Reite fotografert på gata i Molde under Jazzfestivalen i 2007, med plakat med teksten «Jesus er løsningen, bibelen er Guds sanne ord!» (Gilbert, Jeff/NTB)