Skadde gjenstander kan trolig restaureres etter hærverket i Fjære kirke

En mann i 40-årene er siktet for innbrudd og grovt skadeverk samt likskjending etter å ha brutt seg inn i kirken.

– Det er ennå for tidlig å gi en fullstendig beskrivelse av skadene, så dette er en foreløpig oversikt over omfanget og de kulturhistoriske verdiene som kan tilknyttes hendelsen, står det i notatet fra Jernæs.

Det er malerikonservator Nina Kjølsen Jernæs ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som har gått gjennom alle skadene som ble gjort på den fredede Fjære kirke i Grimstad i slutten av oktober.

