KORONA: Den rumenske menigheten i Betania Lyngdal opplevde for nøyaktig ett år siden at den første koronasmitten i byen brøt ut under møter i menigheten. 85 mennesker ble smittet og flere hundre mennesker ble satt i karantene i byen. Etterpå ble menigheten hetset og trakassert. – Vi har lagt bak oss det vonde nå, sier forsamlingsleder Vasile Bejinariu. (Iselinn Andersen)