Historiker mener holocaust i Norge startet tidligere enn Donau-transporten

– Hele statsapparatet er involvert i denne kartleggingen. I Stavanger ser det ut som de har prøvd å trenere prosessen. Det er det eneste tegnet til at noen har holdt litt igjen, sier historikeren og forfatteren.

I boka viser historikeren til at fylkesmennene høsten 1941 ble bedt om å kartlegge jøders jordeiendom.

I november 1942 ble 532 jøder transportert til Auschwitz med skipet Donau. Corell mener folkemordet startet også før alle jødiske menn ble arrestert én måned før Donaus avreise. Hun tar i boka til orde for at statens inndragning av jødenes eiendeler må ses på som en helt integrert del av folkemordet.

I sin bok «Likvidasjonen», som gis ut tirsdag, viser Corell ifølge Klassekampen hvordan det norske byråkratiet deltok i plyndringen av jøder under okkupasjonen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!