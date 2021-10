UTREDNING: – Selv vil jeg tenke at et sentralstyre som inkluderer begge kjønn innebærer en betydelig svekkelse av tjenestedelingsprinsippet, sier Livar Veggeland, regionleder i NLMs region sør om et forslag som skal behandles av rådsmøtet i helgen. Bildet er fra NLMs generalforsamling. (Erlend Berge (foto))