Truer med rettssak for å få femdoblet import av halalkjøtt

ØKT IMPORTREGULERING: Muslimsk menighet krever å sette opp grensen for import av halalslaktet kjøtt fra 30 til 150 tonn. «Samlet sett fremgår at dagens regulering hviler på et kompromiss mellom kryssende hensyn, henholdsvis dyrevelferd og retten til fri religionsutøvelse», skriver advokaten for de 3900 medlemmene. (PETER DEJONG/Ap)