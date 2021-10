Politiet opplyser torsdag om at den 37 år gamle Espen Andersen Bråthen, som er siktet for fem drap på Kongsberg, har konvertert til islam. Da denne opplysningen begynte å spre seg onsdag kveld, besluttet Kongsbergs eneste moské at de ville stenge dørene torsdag.

– Av erfaring så blir muslimer og islam fort i fokus i slike hendelser som dette. Vi besluttet derfor i går å holde moskeen stengt i dag, sier Oussama Tlili, styreleder i Kongsberg Islamsk Kultursenter.

Senere samme dag ombestemte styrelederen seg, da han fikk beskjeden om hvem gjerningsmannen var.

Da åpnet han moskeen for lokalsamfunnet, samt for å være tilgjengelige for eventuelle myndigheter dersom nødvendig.

– Hvordan kunne det skjer her?

Vårt Land møter Tlili hjemme hos ham. På gårdsplassen sier han raskt noe som har blitt gjentatt av flere lokalinnbyggerne det siste døgnet: «Hvordan kunne noe slikt skje på lille Kongsberg?»

Fire kvinner og en mann ble drept på Kongsberg onsdag. Alle var i alderen 50 til 70 år, opplyser politiet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) melder torsdag at de mener voldshandlingene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling.

Angrepet ble utført med pil og bue, og andre uidentifiserte våpen.

– Ikke umulig at han har vært her

– Det har vært en bekymring om radikalisering, sa politiet på pressekonferansen kl. 10 torsdag morgen.

Siktede Bråthen er dansk statsborger, men har bodd hele sitt liv i Norge.

Da Vårt Land intervjuet Tlili, klarte han ikke å plassere hvem den danske statsborgeren skulle være, men etter navnet ble kjent, kommer minnene tilbake.

Senere torsdag meddeler styrelederen at han gjenkjente den drapssiktede mannen, da navnet ble kjent.

Bråthen skal ha besøkte den lokale moskeen ved flere anledninger for noen år siden. Styrelederen husker ham godt.

– Da dette navnet dukket opp i dag, så spolte jeg tilbake i hukommelsen min og kjente igjen navnet, sier Tlili til NTB.

Styreleder Tlili sier at Bråthen besøkte moskeen noen få ganger i løpet av en kort periode for rundt fire år siden, men at han likevel husker ham godt fordi Kongsberg er et lite sted.

– Han sa at han var muslim. Jeg reagerte på at han kunne lite om islam, men det var greit. Når man sier man er muslim eller kristen, da må man jo akseptere det, sier 55-åringen.

– Men grunnen til at jeg husker ham, er at han ofte satt i et hjørne her og ventet på meg for å ta en prat. Men jeg kunne ikke ha en vanlig samtale med ham, sier han og legger til at mannen fortalte usammenhengende om spirituelle ting.

Skal vurdere tilregnelighet

Et anonymt familiemedlem av den siktede sier til danske medier at han ikke kan forestille seg at slektningen hadde en dypere tro eller overbevisning.

– Han har godt nok været lidt mærkelig og forskruet, men dybere tanker har han ikke. Han er jo forstyrret i oven i sit hoved, sier den danske slektningen til Ekstrabladet.

Senest i 2020 fikk politiet bekymringsmelding om mannen, ifølge NTB. De har også poengtert at mannen har en helsehistorikk. Til NRK sier politiet at mannens tilregnelighet nå skal vurderes av sakkyndige.

---

Den siktede

Espen Andersen Bråthen er siktet for drap på fem personer og for å ha forvoldt skade på to personer. Han er 37 år og bor på Kongsberg.

Har dansk statsborgerskap, men er født og oppvokst i Norge. Hans mor er dansk, far er norsk.

Han har flere dommer bak seg, ifølge flere medier. I 2012 blev han idømt 60 dagers betinget fengsel for grovt tyveri og ervervelse samt bruk av narkotika. I domsavsigelsen fra 2012 fremgår det at han tidligere er dømt for liknende forhold.

I 2020 fikk han forlenget et besøksforbud mot sine foreldre. Han skal ha opptrådt truende overfor dem og truet med å drepe sin far, samt etterlatt seg en revolver på foreldrenes sofa.

Motivet for angrepet er ennå ikke kjent. Men det har vært bekymringer for at mannen, som har konvertert til islam, har blitt radikalisert.

Et familiemedlem sier til Ekstrabladet at mannen er psykisk syk. Han skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige, og fremstilles for varetektsfengsling fredag.

Kilder: NTB, DR, NRK, Ritzau, VG, Ekstra Bladet.

---

Tvil om fredagsbønn

Muslimer på Kongsberg er redd for reaksjoner etter de dramatiske hendelsene. De kommer trolig til å stenge for fredagsbønn.

– Frykter dere for at dere blir mål for hatkriminalitet?

– Jeg håper ikke det. Jeg håper folk bruker fornuft. Vi fordømmer dette angrepet på det sterkeste, sier Tlili.

Moskeen har rundt 360 medlemmer.

Moskélederen er sjokkert over hendelsen, og sier han kjenner til pårørende.

– Vi er en del av det lille samfunnet på Kongsberg. Vi er alle triste!

SENTER: Her ligger den lokale moskeen på Kongsberg, som har rundt 360 medlemmer. Styrelederen har ikke kjennskap til at mannen har vært innom . (Erlend Berge (foto))

---

Drapene på Kongsberg

Klokken 18.13 fikk politiet melding om en mann med pil og bue som skjøt mot folk. En patrulje rykket ut og kom raskt til stedet.

Klokken 18.18 gjorde politiet en observasjon av gjerningsmannen i nærheten av Coop Extra-butikken på Kongsberg. Patruljene ble beskutt med piler, og mistet kontakt med gjerningsmannen.

Sæverud sier politiet tror alle ble drept etter politiets første kontakt med siktede. De drepte er fire kvinner og en mann, alle i alderen 50 til 70 år.

Mannen ble pågrepet klokken 18.47. Han har erkjent de faktisk forhold.

Det er flere åsteder, og gjerningsmannen skal ifølge politiet ha brukt flere våpen.

---

Kirken vurderte å stenge

Onsdag kveld var om lag 90 mennesker samlet i Kongsberg kirke til planlegging av et glockenspiel-arrangement i januar. Så begynte meldingene om angrepet å tikke inn på mobiltelefonene. I et lite øyeblikk vurderte sokneprest Reidar Aasbø å gå opp på prekestolen og foreslå å stenge dørene.

– Jeg vurderte å si at ingen av de oppmøtte burde forlate kirken før vi visste mer om hva som foregikk, sier Aasbø til Vårt Land.

Angrepet ble ikke adressert i kirken på onsdag, men det ble det for alle da de forlot kirken.

– Vi gikk ut døren og ble møtt av helikoptre som hang over oss og blålys overalt.

Aasbø ble raskt koblet på kommunens kriseteam og kontaktet av politiet.

– Jeg ble med politiet for å bringe et dødsbudskap til en pårørende, sier Aasbø.

Åpen kirke

Kirken på Kongsberg har valgt å holde dørene åpne torsdag morgen. Folk kan komme innom for å prate, tenne lys, be en bønn eller bare være stille.

Når Vårt Land kommer til kirken, er det få andre der.

– Nå skal vi bare ta imot folk som vil komme. Vi skal først og fremst være tilstede, sier presten.

ÅPEN KIRKE: Kongsberg kirke holder åpent torsdag formiddag. Sogneprest Reidar Aasbø forteller til Vårt Land at hele byen er preget av det som har skjedd. (Erlend Berge (foto))

Dette vet politiet

Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling. Etterforskningen vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding torsdag.

PST bistår nå Sørøst politidistrikt med all relevant informasjon de måtte ha som kan bidra i etterforskningen. Den siktede i saken er kjent for tjenesten fra tidligere.

Samtidig arbeider de med å undersøke om det som har skjedd kan inspirere andre til å begå alvorlige voldshandlinger, som følgeaksjoner eller hevnaksjoner. Sikkerhetstjenesten legger til at de ikke har opplysninger per nå om at så er tilfelle.

Politiet vil foreløpig ikke slå fast at de etterforsker hendelsen som terror, men sier dette er noe de forsøker å avklare gjennom etterforskningen.

– Det er kompliserte vurderinger knyttet til motiv, og det vil ta tid før dette er avklart. Men det har vært bekymring knyttet til radikalisering tidligere, og politiet har vært i kontakt med mannen tidligere, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

Sæverud sier siktede har forklart seg for politiet, men vil ikke gå inn på hva han har forklart.

TILSTEDE: En av de skadde er en politimann som var i en butikk, et av åstedene, på fritida. Det var også en konfrontasjon mellom politiet og gjerningsmannen før han kom seg unna, men ingen ble skadd. I forbindelse med pågripelsen ble det avfyrt varselskudd. (Erlend Berge)