Legomasters KJEM GODT MED: Johanne Bruun Edvardsen og Kjetil Bergerud Larssen er ikkje framande for å ha publikum sitt blikk eller kameralinser retta mot seg. Det har kyrkjebakgrunn og ulike kristne prosjekt sørga for. Det kjem godt med når dei saman skal byggje Lego-kreasjonar for norske fjernsynssjåarar i haust. (Espen Solli)