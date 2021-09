Se video: Historiker Tom Holland i samtale med filosof Henrik Syse om «den kristne revolusjonen»

Fredag formiddag gjester den profilerte historikeren Tom Holland MF vitenskapelig høyskole. Her skal han samtale med filosof Henrik Syse under tittelen «En kristen revolusjon?». Samtalen blir ledet av kirkehistoriker John Kaufman fra MF.

– Tom Holland vakte stor oppmerksomhet da han som ateist ga ut Dominion – The Making of The Western Mind. Boken handler den kristne revolusjonen som fortsetter å forme så mange av våre kulturelle reflekser, uten at han legger skjul på spenningen mellom kirkens makt og Jesu budskap, sier Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft, som er medarrangør sammen med Laget NKSS og MF vitenskapelig høyskole.

Davidsen forteller at Holland har skrevet flere bestselgende bøker, blant annet om perserriket, romerriket og tidlig Islam. Han er også mye brukt av BBC, og står bak podkastserien The Rest is History.

– I samtalen vil Holland fortelle om hovedbudskapet i Dominion og hvilke reaksjoner boken har møtt i og utenfor kristne grupper. Hvor relevant er historien om den maktesløse Gud på korset? Hva skjer med våre holdninger og handlinger, hvis idealet stadig mer blir berømmelse, makt og ære?

