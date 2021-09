Helga Byfuglien får Økumenikkprisen 2021: – Overraskende og overveldende

KIRKENES ANSIKT: – Gjennom sitt internasjonale økumeniske engasjement har Haugland Byfuglien vært en god representant for kirkene i Norge, blant annet gjennom besøk til kristne som lever under svært vanskelige kår, skriver Norges Kristne Råd. De har bestemt at Økumenikkprisen for 2021 skal gå til biskop emeritus Byfuglien. (Ole Martin Wold/NTB)