– Vi vil slå Sian ved å lage større overskrifter enn dem

– På arabisk har vi et ordtak som sier: «Hvis du omringer deg med blinde folk, vil du også begynne å skjele», sier artist Elias Tchaba, også kjent som Unge Beirut.

Han vil at folk skal møte opp på en konsert arrangert av han og organisasjonen Norges integrerings–, inkluderings- og informasjonsorganisasjon (NIIIO), som et alternativ til å møte Stopp islamisering av Norge (Sian), når de kommer til Kristiansand torsdag.

– Det er bedre å komme hit og møte positivitet og kjærlighet, sier han.

Sian har hatt flere markeringer rundt omkring i Norge og i Kristiansand de siste par årene. Markeringene inneholder ofte grove uttalelser rettet mot muslimer, og de har provosert stort ved blant annet å brenne Koranen. Markeringene har flere steder vekket sterke reaksjoner, og det møter ofte opp motdemonstranter når organisasjonen holder stand. Motdemonstrasjonene har tidvis vært hissige og ført til arrestasjoner.

DEMONSTRASJON: Det ble basketak mellom demonstranter og politi da Sian tente på en koran under en demonstrasjon i november i 2019. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Vil ta oppmerksomheten

Tchaba føler at han, som muslimsk artist, har et spesielt ansvar når det kommer til tematikken rundt Sian og demonstrasjonene.

– Jeg føler at det er viktig at jeg bruker stemmen min fornuftig og fremmer saker som er viktige, sier han.

Rapperen ønsker å styre oppmerksomheten vekk fra Sian og rette den mot noe mer positivt.

– Vi vil at vår konsert skal få mer oppmerksomhet enn Sian. Når vi møter opp for å motdemonstrere, blir vi lett sinte over det de sier. Det sinnet bruker Sian til å fremmedgjøre oss og få oss til å fremstå som monstre. De vinner mer på det enn det vi gjør, sier han.

Tchaba forteller at målet hans er at Sian skal få minst mulig oppmerksomhet.

– Vi vil slå dem ved å lage større overskrifter enn dem, sier han.

Han håper også på at denne måten å møte Sian på vil bli en trend i flere byer.

HOLDER APPELL: Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) skal holde appell under konserten til Unge Beirut. – Selv om vi ikke kan nekte dem adgang så ønsker vi ikke Sian velkommen til Kristiansand, sier han. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Ønsker ikke SIAN velkommen

Også Kristiansand sin ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) skal holde appell under konserten til Unge Beirut. Dette fordi han ønsker å sende et signal om hvordan han vil at Kristiansand skal være, forteller han.

– Selv om vi ikke kan nekte dem adgang så ønsker vi ikke Sian velkommen til Kristiansand, sier ordføreren.

Han vil benytte anledningen til å komme med et helt konkret budskap til byens innbyggere:

– Kristiansand er en by for alle.

Under sin tale vil han også ta opp temaet ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Dette er noe han selv kaller krevende problemstillinger.

– Det skal være en by for alle. Det problematiske da er hvordan man skal ta vare på de som ikke ønsker dette fellesskapet, sier han.

Selv med den krevende problemstillingen, mener ordføreren at det er positivt å ta klar avstand fra det Sian står for – ved å være et annet sted enn der de er.

– Jo tydeligere man tar avstand fra det Sian formidler, jo bedre. Dette er en god måte å markere det store fellesskapet på, mener Skisland.

«Jeg er ikke rasist, men...»

Selv om han er blant arrangørene for arrangementet skal Unge Beirut også framføre flere låter. Noen av disse har helt klare budskap.

– Flere av sangene mine er fra det nye albumet mitt som kommer i september. De handler om politikk og hvordan jeg personlig opplever samfunnet og verden. Én av dem heter «Jeg er ikke rasist, men...» Grunnen til det er at det er en setning mange bruker, før de sier noe rasistisk, forteller han og legger til:

– Det er også noe man sikkert kan høre fra noen av de i Sian.

– Hvordan vil du oppsummere deres mål for konserten?

– Bort med rasisme, ja til samhold.

