Kan sjefen innføre nikab-forbud på arbeidsplassen? Her er svaret

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har advokatfirmaet Hjort undersøkt de juridiske sidene ved forbud mot ansiktsdekkende plagg på arbeidsplassen.

I utgangspunktet vil et forbud mot religiøse ansiktsdekkende plagg bli regnet som forskjellsbehandling, på bakgrunn av religion, konkluderer rapporten. Likevel kan forskjellsbehandlingen være lovlig hvis visse kriterier er oppfylt:

Et forbud må «ha et saklig formål, være nødvendig for å oppnå dette formålet og være forholdsmessig».

Forskjell på shorts og nikab

Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Hjort har ledet rapportarbeidet. Han forteller at sjefen i utgangspunktet kan bestemme hva de ansatte skal ha på seg.

Men når klærne regnes som en «religiøs ytringsform», forandrer saken karakter. Da må arbeidsgivers rett til å bestemme over klesbruk, veies opp mot prinsipper om religionsfrihet og ytringsfrihet.

– Hvis man har et forbud mot nikab, så må man konkret vurdere saken. Det skal ganske mye til før det er lovlig med forbud, sier Johansen.

Når klær er religøse ytringer, må sjefen ha en god begrunnelse for å forby det, forteller Jens Kristian Johansen, advokat i Advokatfirmaet Hjort. (Advokatfirmaet Hjort)

«Frykt» ikke god nok grunn

Johansen trekker frem telefonsenter som en arbeidsplass der et forbud vanskelig kan begrunnes.

– Men det er en balanse hele tiden, sier han.

På den andre siden forteller han at arbeidsplasser med kundekontakt, fysisk kontakt og sikkerhetsjobber, er eksempler på arbeidsplasser der sjefen rimelig kan nekte ansiktsdekkende plagg.

I enkelte saker har det vært argumentert for at nikab kan skape frykt. Juridisk holder ikke dette vann, forteller Johansen:

– Det er ikke en tilstrekkelig saklig begrunnelse, sier advokaten.

Opphetet debatt

I 2018 innførte regjeringen forbud mot ansiktsdekkende plagg for alle lærere og elever i norske skoler og undervisningsinstitusjoner. Dette ble begrunnet med hensynet til god kommunikasjon og læringsutbytte.

I Europa har Frankrike, Belgia, Østerrike, Sveits, Danmark og Bulgaria har innført omstridte forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i offentligheten. Fremskrittspartiet har flere ganger fremmet forslag om totalforbud av burka og nikab i Norge.

Ifølge tenketanken Minotenk var det i 2014 mellom 50 og 100 kvinner i Norge som brukte nikab.

