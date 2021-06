NRKs «Sexguiden» får kristne miljøer til å reagere

Med bilder av ekte mennesker, viser NRK frem 60 ulike sexstillinger. Satsingen «Sexguiden» kommer som et motsvar på en omfattende pornokultur, ifølge allmennkringkasteren.

Reaksjonene i kristne miljøer har ikke latt vente på seg, ifølge den kristne medieorganisasjonen Tro & Medier. I et Facebook-innlegg skriver Tro & Medier-leder Jarle Haugland blant annet:

«Jeg forstår ikke hvorfor det er innenfor allmennkringkasteroppdraget å lage en slik sak. Noen vil hevde at den tenderer borti det pornografiske, mens andre kanskje vil omtale det som helt grei folkeopplysning.»

Mener egen nytelse får for mye plass

Tro & Medier forteller at kritikken hovedsakelig går på hvorvidt seksualopplysning er en del av NRKs samfunnsoppdrag, og at bildene kan virke støtende.

Alexis Lundh fra Tro & Medier, forteller at reaksjonene består i at fremstillingen er for teknisk, og at det legges for liten vekt på «den dypere historien».

– Det er stusslig om sex bare skal handle om teknikk og egen nytelse. Som kristen er jeg glad for at troen min graver dypere i seksualiteten. Hele den seksualiserte kulturen vår roper ut «What’s in it for me?», sier Lundh.

«Sexguiden»

NRK lanserte sist uke en omfattende sak med tips til ulike sexstillinger. Artikkelen har hatt over 600.000 unike brukere og 2,8 millioner sidevisninger, siden publisering lørdag morgen. Redaksjonssjef for dokumentar og samfunn, Reidar Kristiansen, mener satsingen er innenfor NRK sitt samfunnsoppdrag.

– Helsejournalistikk er en del av allmennkringkasteroppdraget, hvor seksualitet også er en del av vår helse. Dette handler om å hjelpe folk å ha det bra med seg selv og partneren sin, sier Kristiansen.

INNENFOR SAMFUNNSOPPDRAGET: Redaksjonssjef i dokumentar og samfunn, Reidar Kristiansen, mener NRK har funnet en fin balanse i å formidle hva god seksualitet kan være. (Patrick da Silva Saether)

Kristiansen forteller at det har vært overveldende mange positive kommentarer, og at flere peker på hvordan NRK balanserer tematikken bra.

– Publikum setter pris på mangfoldet og humoren i bildene, at det er ekte mennesker. Folk flest synes dette er bra og fint at NRK gjør det, som en motvekt til pornografi. Dette er informasjon som er etterspurt, men de svarene man får ved å søke på nettet er ikke nødvendigvis de beste.

NRK har gjort omfattende undersøkelser i forkant av publisering, og for den videre satsingen. Med en lang rekke fagpersoner pekes det særlig på to utfordringer: Voksne mennesker som har sex på måter de ikke liker, og unge mennesker som i realiteten får mesteparten av seksualundervisningen fra porno.

– Det kan skape et ganske snevert syn på hva sex er, både når det gjelder kjønnsroller og dramaturgi, i tillegg til kropps- og prestasjonspress. Sexguiden og journalistikken rundt den skal bidra til åpne opp, gi inspirasjon og saklig og nyansert informasjon. Vi tror det kan skape gode og nyanserte samtaler om sex, sier Kristiansen.

Refleksjonsaspektet som mangler

Elise Ottesen er studentprest i VID ved Diakonhjemmet. Hun mener det finnes nok av bilder, og savner heller refleksjonsaspektet.

– NRK ønsker å opplyse og informere, men jeg savner en bredere samtale om ansvar, makt, relasjoner, frivillighet, trygge og gode rammer for seksualiteten. Det blir ikke tatt opp i en guide, sier Ottesen og tilføyer:

– Spørsmålet er hva det gjør med oss. Den samtalen kunne vi hatt mer av. Man er opptatt av en åpen samtale, men man kan ofte misforstå at eksplisitt er det samme som ærlighet, men hva med sårbarhet og følelsesliv?

MER REFLEKSJON: Elise Ottesen Søvik er studentprest ved VID og mener det finnes nok av bilder, og at seksualitet må utforskes med refleksjon. (VID vitenskapelige høgskole / Iselin B. Yucedag)

Sex er mer enn teknikk

Alexis Lundh i Tro & Medier mener det finnes en bedre og dypere historie om sex.

– Det handler ikke bare om egen nytelse, egne opplevelser eller hva jeg kan få ut av det. Ut ifra den kristne troen, hvor vi må snakke mer om seksualitet, ligger det andre føringer, sier Lundh og utdyper:

– Jeg tror god seksualitet handler om tilknytning og hva som skjer mellom to mennesker som er sårbare overfor hverandre. Det ville vært å løfte seksualiteten. Mange vil være ening i meg, men faller av når rammene og premissene for seksualiteten presenteres. Da kommer smerten inn for mange, sier Lundh.

Redaksjonssjef en i NRK uttrykker forståelse for at det kan være uvant å se bildene på NRKs hjemmesider. Han sier at de likevel er trygge på at de har funnet den rette balansen, både i vinkling og innhold.

– Vi vil ikke at det skal virke støtende, men det har samtidig vært viktig at bildene ble informative. Det er bevisst at vi har valgt sort-hvitt bilder for å skille det visuelt fra pornoen. For det første vises ingen kjønnsorganer, og modellene har ikke sex på bildet. Vi har klart å få med ekte mennesker, ekte par som viser et mangfold og som man kan identifisere seg med. Bildene viser at de kommuniserer, det er en kjærlighet og humor der, sier Kristiansen.

Likekjønnede par som illustrasjon

Lundh i Tro & Medier, forteller videre at flere har vært kritiske til at «Sexguiden» viser for mye fra likekjønnede par.

– De likekjønnede illustrasjonene skaper selvsagt en reaksjon i det kristne miljøet. Hvorfor de velger dette når vi vet at SSB forteller at fire til seks prosent er skeive. Det trigger mer respons å se to voksne menn. I tillegg til at forsiden er av to kvinner, sier han.

Kristiansen svarer på kritikken:

– Vi ønsker å gi et mangfoldig, nyansert og realistisk bilde av sex, og i det bildet hører både heterofile, homofile og lesbiske par med. Det er riktig at bildene ikke viser et representativt utvalg av befolkningen, men det har heller aldri vært meningen. Vårt poeng har vært å vise en bredde, som gjør guiden relevant for flest mulig, sier han.

Den skadelige pornoen

Lundh leder et arbeid som heter Helt Fri, og er en del av arbeidet i Tro & Medier. Han deler synspunktene til Kristiansen om den skadelige pornokulturen og om hvordan vi trenger arenaer som driver sunnere seksualopplysning.

– Den kristne historien har en annen vinkling som ikke handler om å få, men å gi. Det å gi seg selv og bli én. Det handler ikke om min følelse, mitt begjær og min tilfredsstillelse, men om noe som skaper et dypt fellesskap mellom mann og kvinne. I det feltet berører Gud menneske, sier Lundh.

NRKs «Sexguiden»

En guide i 60 ulike sexstillinger, med bilder av ekte mennesker.

Hensikten er å vise et nyansert, mangfoldig og realistisk bilde av hva sex er.

Saken har fått 2,8 millioner sidevisninger siden publisering lørdag.

