Olaug Bollestad ønsker kristent metoo-oppgjør

«Tanken på at ungane mine kunne bli eksponerte for hallelujastemning - ei slik sterk, ukritisk og einstemmig begeistring – skremde meg. Eg hadde sett baksida av det. Misjonsleiaren som hadde befølt meg inne på kontoret sitt, var ein slik hallelujamann».

Sånn innleder Olaug Bollestad kapitlet «#metoo i misjonen» i sin nye bok «Snakk sant om livet». I kapitlet forteller hun om hvordan hun som 19-åring ble grovt seksuelt trakassert av en forkynner på misjonshuset i Stavanger. Det skulle ta tiår før hun nøstet opp i sin egen, men også andres opplevelser.

– Jeg har vært opptatt av å fortelle disse historiene med en hensikt: At folk forstår at slike overgrep kan påvirke et helt liv, sier Bollestad til Vårt Land.

Hun ber alle kristne menigheter sette et søkelys på metoo-opplevelser.

– Vi har et ord for det nå

«Med meg hadde han gått langt over streken. Det var det ein på godt norsk kan kalla ein klassisk «ung jente og gammal gris med makt»-situasjon. Me har eit ord for det i dag, #metoo», skriver KrF-politikeren.

– Synes du kristne stemmer i Norge sliter med å ta ordet metoo i sin munn?

– Jeg valgte å bruke ordet fordi jeg mener man skal tørre å kalle en spade for en spade, sier hun.

Bollestad har skapt et politiker-rykte som en som ikke sminker på sannheter, og hennes metoo-kapittel går slik sett i stil med ryktet. I kapitlet forteller hun åpenhjertig om sin egen og andres kamper for å håndtere trakassering og overgrep. Blant annet skriver hun om venninnen Bjørg, som ble utsatt for grenseoverskridende adferd fra den samme mannen som Bollestad, og hvordan Bjørgs tilfelle kun ble behandlet som en utroskapssak.

– Det gjorde meg rasende.

Ordet rasende går igjen i intervjuet med Bollestad. Rasende på vegne av seg selv. Rasende på vegne av andre. Hun ber kirkesamfunn lytte godt til de som varsler om overgrep.

– Det er ofte slik at man utvikler en falsk skyldfølelse, og da kan ikke kirkesamfunnet bekrefte den skyldfølelsen. I et asymmetrisk maktforhold, er det aldri den svakeste parten som har skyld.

Øyeblikket

I flere tiår levde Bollestad med opplevelsen uten å dele den. Selv ikke med sine nærmeste. Et vendepunkt kom da hennes ektemann Jan Frode nesten ble slått ned da han skulle gi Bollestad en overraskelsesklem da hun lagde mat på kjøkkenet. Ektemannen forstod plutselig hvorfor Bollestad kunne gjøre noe sånt.

– Overgrep påvirker også ekteskap. Det må folk forstå, sier Bollestad.

Det var først på et veiledningskurs i sjelesorg i 1995 at det, i Bollestads ord, gikk hull på byllen. Der fikk hun hjelp av lederne, en prest og en sykepleier som hjalp henne i gang med å bearbeide sine opplevelser.

– Hvordan vil du beskrive en som driver for eksempel sjelesorg og som utnytter de vedkommende skal hjelpe?

– De er ikke bevisste sin rolle. Jeg hadde for eksempel en veldig stor tillit til min overgriper nettopp fordi han var en god samtalepartner. I sjelesorg er det ekstremt viktig både å ha kompetanse og kunnskap. Kristen-Norge har blitt bedre på å utdanne sine folk med mer enn Bibelen, sier Bolllestad.

Når Gud blandes inn i overgrep

– Har man et særskilt ansvar i religiøse miljøer til å kjempe for å avdekke metoo-hendelser?

– I alle fall forventer jeg at sånne miljøer skal være trygge. Der tro er inne i bildet, skal man være ekstra bevisste. Der er det lett for at skyldfølelsen blir større. Du tenker på bud, du tenker på krav til etiske og moralske liv. Det blir på en måte en ekstra byrde.

Bollestad skriver i boken om at hun forlot trossamfunnet sitt etter det som skjedde. Med troen i behold.

– Når Gud blandes inn i overgrep, så vekker det flere spørsmål for de berørte. Man får dårlig samvittighet fordi Gud sier du skal følge budene. Så lurer man å hvorfor Gud ikke passer på. Det er mange sider ved dette som gjør dette temaet ekstremt viktig for kirka, sier hun.

«Halleluja-stemning»

– Du sier du har vært kritisk til miljøer med «halleluja-stemning». Er du særlig bekymret for metoo-hendelser i for eksempel karismatiske menigheter?

– Ikke mer enn i andre miljøer. Det handler om alle steder hvor man finner asymmetriske maktforhold. Min overgriper var for eksempel en som hadde mange tilhengere og vitner på hvor flink han var. Det gjorde det vanskelig å stå fram, sier Bollestad.

Hun får spørsmålet en gang til.

– Jeg husker at dattera mi ringte meg da hun var student og spurte om det går an å være like kristen selv om man ikke løfter henda. Jeg ropte ja! Hvis alt får et åndelig fortegn, så er det sånne miljøer jeg er litt bekymra for. Der man tror Gud er ekstra nære, sier hun.

– Ser du at det er enkelte kristne trossamfunn som har blitt flinkere enn andre til å tak i saker som dette?

– Nei, men jeg vil si til alle kirkesamfunn at vi ikke gjør vår kristne plikt hvis ikke vi lufter denne problemstillingen.

---

«Snakk sant om livet»

Selvbiografisk bok fra Olaug Bollestad, fortalt til Kjersti Mjør.

Utgivelsesdato: 04. juni 2021

Forlaget: Det Norske Samlaget

---

