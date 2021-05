Norges Kristne Råd hedres av europeisk nettverk

The Global Education Network Europe (GENE), som samler departementer og etater som arbeider innen global utdanning, har tildelt heder for kvalitet og god praksis til Norges Kristne Råd (NKR) for deres arbeid med Global Uke mot moderne slaveri. Utmerkelsen «Certificate exemplifying quality in Global Education» er en anerkjennelse for god utdanning til globalt borgerskap med høy kvalitet..

– Det er en veldig hyggelig bekreftelse å få på at vi har gjort noe riktig, sier prosjektleder for Global Uke, Elin Finnseth Sæverås.

Hun synes det er særlig oppmuntrende at utmerkelsen knyttes til global utdanning.

– Dette er jo en problemstilling som er lokal og global samtidig. Det er viktig å bevisstgjøre menighetsfolk og andre at dette angår dem lokalt, samtidig som løsningene må skje på flere plan. Et av kriteriene for prisen er at man viser sammenhengen mellom det lokale og det globale.

[ Regjeringens nye åpenhetslov: – Det bekrefter at det nytter å kjempe mot vår tids former for slaveri ]

Et stort fellesskap

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Finnseth Sæverås påpeker at NKR deler utmerkelsen fra GENE med et stort fellesskap.

– Vi er tilretteleggere, men det hadde ikke blitt noen Global Uke uten alle de lokale ildsjelene som gir temaet oppmerksomhet, viser engasjement og bryr seg. Vi deler også utmerkelsen med alle fag- og ressurspersoner som bidrar på våre arrangementer og alle de som daglig jobber med disse problemstillingene, sier hun.

Kristentroen viktig

Finnseth Sæverås omtaler Global Uke som en dugnad for å sette søkelys på og bekjempe moderne slaveri. De har sammen med mange andre aktører vært med på å legge press på myndighetene for å blant annet få til en menneskerettighets- og åpenhetslov for næringslivet.

– Vi tror at når man går bredt sammen kan man oppnå politisk innvirkning, sier prosjektlederen.

Hun forteller også at den kristne troen spiller en viktig rolle for dem som er med på Global Uke.

– For oss handler det om å belyse sammenhengen mellom kristen tro og de samfunnsutfordringene som dette utgjør. Urettferdigheten viser seg fra sitt grelleste gjennom denne problematikken. Så lenge vi kaller oss kristne, har et nestekjærlighetsbud og vekt på at Guds rike bygger på rettferdighet og likeverd er moderne slaveri en del av bildet vi må forholde oss til, sier Finnseth Sæverås.

---

Global Uke

Arrangeres i år fra 14. – 21. november.

Ble 19. mai tildelt «Certificate exemplifying quality in Global Education» fra The Global Education Network Europe (GENE).

Har som formål å bevisstgjøre, inspirere, utruste og utfordre enkeltpersoner, kirker, menigheter og organisasjoner til bekjempelse av og konkret handling mot moderne slaveri – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

Er en del av en internasjonal bevegelse i kampen mot menneskehandel.

Skal opprettholde engasjement og trigge nye engasjerte i kampen for en rettferdig verden og bekjempelse av ulike former for menneskehandel, herunder samlebetegnelsen moderne slaveri.

---

To norske organisasjoner

GENE løfter hvert år fram aktører fra hele Europa som utmerker seg med kvalitet og god praksis i opplysningsarbeidet om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål. I år står to norske organisasjoner på lista: Norges Kristne Råd med Global Uke og Framtiden i Våre Hender som med sitt tiltak Etisk Bankguide er tildelt «Certificate of National recognition for quality in Global Education». Begge tiltakene er finansiert med informasjonsstøtte fra Norad.

Initiativene blir omtalt i GENE Award 2021 Compendium of Quality in GE, som identifiserer god praksis som alle partnerlandene i nettverket kan hente inspirasjon fra.