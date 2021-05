Barn trues med pining i helvete på TikTok: – Jeg ble først veldig redd

«Folkens. Helvete er ingen spøk. Ikke si ‘i morgen’ eller ‘senere’. Re-post denne videoen».

«Helvete er virkelig ille, det er varmt og du blir voldtatt av djevelen (...). Re-post dette nå».

Budskapet kommer fra en video på det sosiale mediet TikTok, og inneholder en skremmende beskjed som møter mange unge på appen om dagen: Hvis du ikke deler videoen videre, møter du fortapelsen.

Brutale beskrivelser av helvetespining er lett tilgjengelig på TikTok. (Skjermdump / TikTok)

Mange av videoene har kristne avsendere, og handler om å «spre budskapet». Flere av snuttene har hundretusenvis av seere. Synnøve Walstad Haugstvedt (11) fra Billingstad er en av dem som har blitt møtt med trusselen om helvete når hun har scrollet på TikTok.

– Jeg ble først veldig redd. Men jeg sendte ikke videoen videre, for jeg ville ikke at andre skulle kjenne på den samme frykten, forteller hun.

11-åringen tror det er nettopp på grunn av denne trusselen at mange har delt videoen videre. Da blir problemet bare større: Det blir flere og flere som ser dem.

– Jeg tror ingen vil dra til helvete – selv om vi egentlig ikke vet helt om det finnes. Jeg vet ikke om de som lager disse videoene bare gjør det for å få flere visninger, eller om de mener det, sier hun.

[ Da TikTok-psykologen opplevde en eksistensiell krise, måtte hun tviholde på troen på Gud ]

---

Hva er TikTok?

En app for å lage videoklipp, meldinger og direktesendinger.

Appen har 1,5 milliarder brukere globalt. 65 prosent av norske barn mellom 9 og 18 år bruker TikTok.

Aldersgrensen for å opprette egen bruker er 13 år.

Dette gjør man på appen: Lager videoer på opptil 60 sekunder, ofte miming til sanger. Søker, ser, liker og kommenterer andres TikTok-videoer. Deler videoer og sender private meldinger.

Kilde: Medietilsynet

---

– Ikke del!

Første gang Synnøve fikk opp en slik video, virket det tilfeldig. Men da hun etterhvert hadde sett ganske mange, ga hun beskjed til moren. Temaer om himmel, helvete og fortapelse er ikke helt ukjente for Billingstad-jenta. På familieleir med KFUK-KFUM var hun på en bibeltime hvor dette ble snakket om.

– Det var ganske greit å høre voksne – som kan noe om dette – snakke om det, sier hun.

– Hva vil du si til andre som får slike videoer opp?

– Du kommer ikke til helvete, selv om du ikke deler videoen videre – det er bare noe de sier. Og hvis du deler den videre, kan det gjøre at andre blir veldig skremt, forteller Synnøve.

Synnøve Walstad Haugstvedt er ikke ukjent med tematikk om himmel og helvete. Men hun vil heller høre om det i en trygg sammenheng, formidlet av voksne som «kan det». (Privat)

– Kan ikke viske ut fortapelsen, men...

Et raskt søk på en av de mye brukte emneknaggene, #spreadthegospel, bekrefter trenden. I rekken av videoer mangler det ikke på eksempler hvor konsekvensen av å ikke spre ordet om Gud beskrives som evig pining og brutal fortapelse.

– Her blir man presentert en veldig feilaktig vektlegging av det kristne budskapet. Det kan skape en feil trosforståelse, og påvirke gudsbildet til seerne på kort sikt – og senere livene som helhet, sier Daniel Sæbjørnsen.

Under emneknaggen #spreadthegospel er videoer om «livets to utganger» et vanlig syn. (Skjermdump / TikTok)

Pastoren, podkasteren og Youtube-formidleren jobber selv med å bringe Bibelens budskap til unge. Sæbjørnsen ser at TikToks rasende tempo og «umiddelbarhet» gjør det vanskelig å bryte ned de komplekse teologiske spørsmålene.

– Her blir budskapet redusert til tabloide og spicy overskrifter, som gjør at videoen kan gå viralt. Men ingenting er verre enn en halvsannhet. Slike videoer inneholder en del av det som er sant, men det blir helt fatalt uten det viktigste premisset.

Det han mener med «det viktigste premisset» for den kristne fortellingen, er første del av Johannes 3:16: «For så høyt har Gud elsket verden». Man bør være forsiktig med å snakke om helvete uten å legge det til grunn, mener Sæbjørnsen.

Daniel Sæbjørnsen formidler selv kristent innhold til et ungt publikum i digitale medier. Men komplekse teologiske spørsmål bør ikke reduseres til sekundkorte snutter, mener han. (Foto: Kjetil Fyllingen)

– Men bibelverset fortsetter jo: «for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt». Vi kan ikke viske ut fortapelsen når vi snakker sant om troen. Hvordan vi lever livene våre har implikasjoner for evigheten. Men det forutsetter sammenhengen med starten på verset.

– At skrekken om evig fortapelse og helvete er det som blir løftet fram her, er svært uheldig, sier pastoren.

Spørsmålet om fortapelsen og «livets to utganger» har imidlertid vært gjenstand for heftig teologisk diskusjon senere år. Ikke minst etter at biskop emeritus Tor B. Jørgensen skrev et innlegg i Vårt Land i 2016, hvor han tok avstand fra selve ideen om at Gud lar noen gå fortapt.

[ Brevene fra Madeleine Schultz’ mormor avslørte vold i egen familie ]

– Gud kan bruke SoMe

Skal man gjøre barn og unge om kjent med et slikt stort teologisk spørsmål, bør det være på en plattform hvor det går an å se saken fra flere sider, mener Daniel Sæbjørnsen.

– Når vi formidler Guds handlinger i verden, skal vi trå varsomt overfor unge mennesker. Praten om de store sannhetene krever en atmosfære som er trygg, hvor de kan stille spørsmål og komme med innvendinger. Det bør gjøres over en åpen Bibel og med kyndige voksne.

Det bør være foreldre og menigheten man tilhører som er barnas primære trosopplærere, ikke TikTok, mener Sæbjørnsen. Ett av hans råd til foreldre, er:

– Hvis du vet at barnet ditt har sett slikt innhold, gjelder det å lytte til deres tanker om hva de har sett. Det er en gyllen anledning til å lede dem til en sannere forståelse av Guds frelse.

Mer av det du liker

Om du får opp videoer om helvete og fortapelse på TikTok, avhenger av hvilke interesser du har vist appen at du har.

– Algoritmene har som mål å gjøre brukeropplevelsen så bra som mulig, og foreslår innhold som appen mener brukeren vil ha mer av. Personer som søker opp innhold som tagges med kristendom, forkynnelse, Jesus, Gud, helvete og så videre, vil da få mer av dette innholdet enn dem som ikke liker slikt innhold, forklarer Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Han er daglig leder i Barnevakten, en organisasjon som jobber for at barn og unge skal bruke digitale medier på en trygg måte. Vestbøstad Vik forteller at det er vanskelig å slå fast hvor vanlig det er å bli eksponert for truende eller skremmende innhold på TikTok. Det avhenger av hvilke videoer den enkelte har vist appen at man setter pris på.

– Barn i samme klasse vil derfor få ulikt innhold, avhengig av hvilken aktivitet de har i appen, sier han.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik i Barnevakten forteller at nær halvparten av norske barn og unge har sett skremmende innhold i sosiale medier. (Jan Henning Aase / Studio 1 fotografene)

I 2020 viste undersøkelsen Barn og medier at 43 prosent av barn mellom 13 og 18 år én eller flere ganger har sett innhold (eller diskusjoner) om skremmende eller voldelige bilder, og hatmeldinger.

– Det er ikke slik at TikTok nødvendigvis har større omfang av denne typen innhold enn andre sosiale medier, som Snapchat eller YouTube. Men dette er en av de mest populære sosiale mediene som barn og unge bruker akkurat nå, forteller Vestbøstad Vik.

[ Sofie Fjellvang i The Voice-semifinale: – Gud ønsker at vi skal følge drømmene våre ]

---

Barnevaktens råd til foreldre, og innstillinger, på TikTok:

Lær barna å være kritiske til hvilke videoer de «liker» og personer de følger. De vil bli tilsendt mer av det samme.

Bruk «ikke liker»-knappen. Hold inne på en video og velg «not interested». Da vil man justere algoritmen, og TikTok vil sende færre lignende videoer som man ikke ønsker å se.

Skru på «restricted mode». Da gjør TikTok en jobb med å fjerne uegnede videoer. Filteret er ikke perfekt, men reduserer mengden innhold som kan være problematisk for barn.

Med «family pairing» kan man koble en forelders konto til barnets, og sette begrensninger. For eksempel kan man fjerne søkefelt som gjør at barna fritt kan søke etter innhold.

---