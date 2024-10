Slik blir Vårt Land bedre på mobil

NY APP: Vil du vite alt av nyheter i kristen-Norge, når det skjer? Da bør du laste ned den nye nyhetsappen til Vårt Land.

Nå lanserer Vårt Land vår helt nye nyhetsapp. I tillegg oppdaterer vi vår e-avis-app, der du finner den digitale versjonen av papiravisen.

I Vårt Land jobber vi hver dag med å gi deg et eksklusivt utvalg av de viktigste nyhetene fra vårt dekningsområde. Vår papiravis kommer fortsatt ut seks dager i uken.

Som abonnent får du hver kveld vår e-avis, som er en digital variant av papiravisen. Nå kommer vår e-avis-app i en ny forbedret utgave. Hvis du allerede har appen «Vårt Land e-avis» er det her du også videre vil finne e-avisen. Litt lenger nede finner du mer informasjon om denne appen.

Men viktige nyheter venter ikke. Siste nytt fra Vårt Land vil du nå få i en egen nyhetsapp. Vårt Land vil altså nå ha to nye apper for å gjøre vårt innhold enda mer tilgjengelig digitalt.

Under finner du svar på spørsmål du kanskje har om dette.

Nyhetsappen

Hva trenger jeg for å få den nye nyhetsappen?

Alle kan laste ned vår nyhetsapp. Har du en iPhone/iPad går du inn på App Store på telefonen din. Har du en annen telefon må du laste ned appen i Google Play.

Hvor skal jeg klikke?

Dersom du leser denne teksten på en iPhone/iPad, kan du klikke på denne lenken til App Store. Dersom du nå holder i en annen telefon, kan du klikke på denne lenken til Google Play.

Hva trenger jeg for å logge meg inn?

Alle abonnenter har tilgang inkludert i abonnementet. Alt du trenger å ha klart er brukernavn og passord, som er det samme som du bruker på vl.no.

Kan jeg få hjelp til å opprette digital bruker eller lage nytt passord?

Står du helt fast, er kundeservice klare for å hjelpe deg. Kontakt dem på tlf. 22 31 03 50 eller på kundeservice@vl.no.

Må jeg være abonnent for å bruke nyhetsappen?

Nei, alle kan laste ned nyhetsappen og se hva vi kan tilby av innhold. Men mye av innholdet vil være forbeholdt abonnenter, på samme måte som på dagens nettside. Saker som er forbeholdt abonnenter er merket med et pluss-tegn. Alle abonnenter har tilgang inkludert. Alt du trenger å ha klart er brukernavn og passord, som er det samme som du bruker på vl.no.

LESER DU denne artikkelen på en datamaskin? Da kan du skanne QR-koden over med telefon eller nettbrett for å laste ned den nye appen. (Vårt Land)

E-avis-app

Jeg har allerede e-avis-appen. Hva må jeg gjøre?

Du vil fortsatt kunne lese avisen i appen. Som før vil du også få et varsel om når morgendagens papiravis kan leses som e-avis kvelden før. Alt du trenger å gjøre er å oppdatere appen. For noen vil denne oppdateringen gå automatisk. Andre må gå inn på telefonen og trykke oppdater i App Store (iPhone/iPad) eller Google Play (andre enheter). Trenger du hjelp kan du kontakte kundeservice på telefon 22 31 03 50 eller på kundeservice@vl.no.

OPPDATER: Bruker du en iPhone eller en iPad, vil det se slik ut dersom du må oppdatere manuelt. Det er bare å trykke på den blå knappen. (Vårt Land)

Hva inneholder den nye e-avis-appen?

I den nye appen vil du finne innholdet som er i papiravisen. Her vil du også finne kryssord og Sudoko. Det vil bli enklere å laste ned avisen slik at du kan ta den frem igjen også om du befinner deg på et sted uten mobildekning. Du vil lett kunne endre størrelse eller skrifttype for å gjøre teksten lettere å lese. Du kan også få teksten opplest. Det blir også enklere å få tilgang til tidligere utgaver i arkivet.

Vil jeg få løpende nyheter på e-avis-appen?

Nei, løpende nyhetsvarslinger vil du få i nyhetsappen. Frem til nå har du kunnet få nyhetsvarslinger på telefonen som leder deg inn i e-avis-appen. Du har også sett en egen fane med siste nytt i e-avis-appen. Nå vil disse nyhetene komme i vår nyhets-app. Her vil du få tilgang til siste nytt fra Vårt Land fra tidlig morgen til kveld. Enkelt sagt vil den nye appen speile Vårt Land sin nettside, mens e-avis-appen vil som i dag speile papiravisen.

Må jeg ha varslinger på nyhetsappen?

Nei, du står fritt til å bestemme om du vil få varslinger på nyheter. Du kan skru varslinger av eller på i innstillingene på mobilen din.

INNSTILLINGER: Du velger selv om du vil få push-varsler fra nyhetsappen. (Vårt Land)





Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg med å opprette digital bruker, lage nytt passord eller andre problemer.

Ta kontakt på 22 31 03 50 eller kundeservice@vl.no